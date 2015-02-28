نجيب ساويرس: فرص الاستثمار فى الإعلام أكبر منها بالاتصالات

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه لا يوجد فرص استثمارية فى مجال الاتصالات بينما الفرص الاستثمارية فى مجال الإعلام أكبر، وذكر قائلاً:"مجال الاتصالات أصبح منتهيا، الواحد بيروح مجال علشان يخلق إضافة، والشركة كانت من أكبر 10 شركات فى العالم، النهاردة مفيش فرص فى مجال الاتصالات".

وأضاف "ساويرس" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "سى بى سى"، أنه منذ أن خسر الحصة الحاكمة فى شركة الاتصالات وهو يشعر بالغربة، وذكر قائلاً :" من يوم ما خسرت التحكيم والإدارة بقت تبع الجانب الفرنسى حاسس إنى غريب فى بيتى، زى ما تكون اتسممت، حد حط عينه فى لقمة عيشى، أنا مقدرش أقعد فى حتة أنا مش بديرها".

وقال ساويرس ، إن عقد استحواذ أوراسكوم على 53% من محطة يورونيوز لم يكن سهلا، وتم التفاوض عليها لمدة 12 شهرا، مؤكدًا أن هناك نوعا من السرية التامة حتى الانتهاء من التعاقد.

وأضاف أن المشكلة الدائمة لمصر عدم وصول صوتها إلى الدول الخارجية مضيفا أن "البى بى سى "و"سى إن إن" لم ينقلوا الأخبار بصفة حيادية للعالم مؤكدا أن المحطات العالمية تتبنى وجه نظر معينة ولا يتقبلون الرأى الآخر، مؤكدا أنه لابد من وجود محطة تذيع الرأى والرأى الآخر فى الدول الخارجية.

>