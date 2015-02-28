السيسى: دول الخليج تعلم أن استقرار مصر جزء من استقرارها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن دول الخليج تعلم أن استقرار مصر جزء من استقرار منطقة الخليج بالكامل، لذلك لن تنجح محاولات التفرقة بين مصر والخليج.إعلان - Ads إعلان - Ads
السيسى : نراهن على المملكة العربية السعودية فى نجاح المؤتمر الاقتصادى
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وأضاف الرئيس السيسى فى حواره مع قناة العربية قائلا: "محدش هيقدر يدخل ويبث فرقة بين المملكة السعودية ومصروالعلاقة قوية جدا"، متابعا "الشعب السعودى ودول الخليج قامت بدور هائل لدعم مصر، والشعب المصرى لا ينسى من يقف خلفه".
السيسى : نراهن على المملكة العربية السعودية فى نجاح المؤتمر الاقتصادى
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السيسى: علاقتنا بالسعودية لم تتغير ومواقف خادم الحرمين تاريخية
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السيسى: نلتقى بالعاهل السعودى فى ظروف صعبة تمر بها المنطقة
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