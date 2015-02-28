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السيسى: تزامن زيارتى للسعودية مع تواجد الرئيس التركى مجرد صدفة

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السيسى: تزامن زيارتى للسعودية مع تواجد الرئيس التركى مجرد صدفة السيسى: تزامن زيارتى للسعودية مع تواجد الرئيس التركى مجرد صدفة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تزامن زيارته غدًا للمملكة العربية مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مجرد صدفة، مضيفًا: "اللى يشوف خلال الـ18 شهرًا يتأكد إن لها خط ثابت هو عدم التصعيد مع حد".
>وأضاف "السيسى" فى حواره على فضائية العربية، اليوم السبت، أن كل دولة لها خصوصيتها ولابد أن نتفهم أن ما يجرى فى المنطقة العربية وما يواجهها ليس أمرًا بسيطًا، مضيفًا: "إحنا محتاجين عدم التدخل فى الشئون الداخلية زى ما إحنا بنحترم عدم التدخل فى شئون الآخرين"، مشيرًا إلى أن ما تقوم به وسائل الإعلام التى تهاجم مصر يعتبر دورًا سلبيا".

ومن المقرر أن يزور الرئيس عبد الفتاح السيسى غدًا الأحد، المملكة العربية السعودية، حيث يلتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير مقرن بن عبد العزيز، ولى العهد، والأمير محمد بن نايف ولى ولى العهد ووزير الداخلية.

السيسى : نراهن على المملكة العربية السعودية فى نجاح المؤتمر الاقتصادى
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السيسى: علاقتنا بالسعودية لم تتغير ومواقف خادم الحرمين تاريخية
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مصر 365

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