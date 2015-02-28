السلاح الروسي يغزو الأسواق العالمية رغم فرض العقوبات

شهد معرض IDEX-2015 للسلاح الذي أقيم في أبو ظبي ثلاثة عروض أولى للمنظومات القتالية الروسية وذلك تلبية لطلب الطرف المضيف.

أصبح عرض الدبابة الروسية T-90CM حدثا مثيرا حقا حيث عرضت روسيا هذه الدبابة للمرة الأولى في إمارة أبو ظبي في معرض IDEX-2013.

وأثار ذلك ضجة فعلية لأن هذه الدبابة تتفوق على دبابة “أبرامس” الأمريكية بمجموعة من مواصفاتها، أي بسرعتها، وقابليتها للمناورة، وبصعوبة رصدها في أرض المعركة، وبمنظومة حمايتها المتكاملة من تأثير قذائف وطلقات العدو، وحتى بدقة رميها.

كما لا تتراجع الدبابة الروسية أمام نظيرتها الأمريكية من ناحية الرفاهية، حيث يركب فيها مكيفان قويان للهواء.

يعتبر المدفع الأتوماتيكي AY-220M عيار 57 ميلليمترا تقليعة روسية أخرى في معرض أبوظبي. وقد قدر ممثلو دولة الإمارات المتحدة هذا المدفع تقديرا عاليا، واقترحوا بادخال تعديلات بسيطة عليه لكي يتركب على ناقلتهم الثقيلة للجنود التي كانت قيد التصميم آنذاك.

يزداد الطلب على مدافع العيار المذكور حاليا لتميزها بمعدل النار العالي وقدرتها الضاربة الكبيرة.

هذا وكانت بداية التجارب لمنظومة “خريزانتيما-إس” الروسية المضادة للدبابات التي تركب على قاعدة ناقلة جنود مدرعة إماراتية حدثا مثيرا ثالثا. يقدر الطرف العربي الآن مواصفات المنظومة الروسية ومدى تجاوبها مع قاعد الناقلات المحلية. ويعتبر الصاروخ الموجه المضاد للدبابات لهذه المنظومة أقوى صاروخ في العالم. تقدر المنظومة على الكشف عن الأهداف المعادية وتدميرها على مدى يصل الى 6 كيلومترات بشعاع الليزر، في ظروف انعدام الرؤية. وتضم وحدتها النارية 15 صاروخا موجها.