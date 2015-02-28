محافظ بورسعيد يشدد على رفع مستوى النظافة وإزالة إشغالات الأرصفة

صدر اللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد تعليمات مشددة لرؤساء الحياء لرفع مستوى النظافة وإزالة إشغالات الأرصفة لتسير حركة المشاة ولتحقيق السيولة المرورية، حافظا على أرواح الموطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للمحافظ اللواء مجدى نصر الدين للوقوف على مستوى النظافة بحى المناخ ببورسعيد.

ومن جانبه طالب المحافظ رفع كفاءة أعمدة الإنارة والاهتمام بتشجير الشوارع والميادين بالتنسيق مع القائمين على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لإيجاد الحلول العاجلة لمياه الصرف الصحى المتواجدة بين مناور العمارات السكنية ومتابعتها بشكل دورى.

وطالب المحافظ محمد كمال رئيس حى المناخ شن حملات متواصلة لإزالة الحواجز الحديدية والسلاسل، التى يضعها السكان أمام وحداتهم السكنية لحجز أماكن لسياراتهم بالمخالفة للوائح والقوانين.

وفى السياق ذاته دعا المحافظ بتكثيف أعمال النظافة لتحسين المظهر الجمالى للأحياء حتى تظهر بشكل حضارى و متميز لخلق جيل يحافظ على البيئة المحيطة به.

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