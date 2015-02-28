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الكافيين والكربوهيدرات تزيد آلام الدورة الشهرية

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الكافيين والكربوهيدرات تزيد آلام الدورة الشهرية الكافيين والكربوهيدرات تزيد آلام الدورة الشهرية
أرسلت قارئة تسال: هل هناك علاقة بين الطعام وشدة الألم والمغص أثناء فترة الدورة الشهرية؟

قال الدكتور السيد حماد أخصائى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، إن نوعية الغذاء الذى تتناوله المرأة أثناء الدورة الشهرية، له علاقة كبيرة فى التحكم فى شدة الألم الذى تشعر به المرأة خلال تلك الفترة، كنتيجة لتناولها بعض الأطعمة والمشروبات التى تساهم فى زيادة الإحساس بالألم ومنها:

أغذية يجب تجنبها أثناء فترة الدورة الشهرية


>1)الكافيين:
>المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة سريعة التحضير ومشتقاتها، تزيد من حدة الألم فى فترة الطمث، كما تعبتر أحد العوامل التى تؤدى إلى حدوث اضطرابات بالدورة الشهرية، لذلك ينصح د. سيد بضرورة تجنب تناولها خلال تلك الفترة، واستبدالها بالمشروبات الدافئة مثل القرقة والحلبة والنعناع.

2)الكربوهيدرات:
>تناول المرأة الأغذية التى تحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات يساهم فى زيادة الألم، لذلك ينصح د. السيد بضرورة تجنب تناول الأرز والمكرونة والخبز الأبيض، والبقسماط والخبوزات مثل الباتية والكورواسون والبيتزا، واستبدالها بالطعام الغنى بالألياف مثل الردة.

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