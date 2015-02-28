انتهت - ركلات الترجيح تصعد بسموحة في دوري أبطال إفريقيا

تأهل سموحة لدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز على أهلي طرابلس الليبي بركلات الترجيح 5-3.

يتابع FilGoal.com مباراة سموحة أمام أهلي طرابلس الليبي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وخسر سموحة مباراة الذهاب 1-0.

ويحتاج الفريق السكندري للفوز بنتيجة أكبر من 1-0 من أجل التأهل مباشرة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

سجل صلاح أمين مهاجم سموحة الهدف الأول في أهلي طرابلس من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

واتجهت المباراة لركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

سجل السيد فريد الركلة الأولى لسموحة، ورد محمد الغنودي بالتسجيل.

وسجل أحمد نبيل مانجا الركلة الثانية لسموحة، ورد حمدو المصري بالتسجيل لأهلي طرابلس.

وسجل أحمد سعيد "أوكا" الركلة الثالثة لسموحة، وأهدر سند الركلة الثالثة لأهلي طرابلس.

وسجل عمرو المنوفي الركلة الرابعة لسموحة، وسجل المهدي المصري الركلة الرابعة للفريق الليبي.

وتأهل صلاح أمين بسموحة بعد تسجيل الركلة الخامسة.