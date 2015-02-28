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باتشيكو يحقق أول فوز له مع الشباب

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باتشيكو يحقق أول فوز له مع الشباب باتشيكو يحقق أول فوز له مع الشباب

حقق جيمي باتشيكو المدير الفني للشباب أول فوز له مع الليوث، بعد خمس مباريات قادها في كل البطولات فشل خلالها في تحقيق أي انتصار.

الشباب حل ضيفا على الشعلة في إطار الجولة 17 من دوري عبداللطيف جميل، واستطاع المدير الفني السابق للزمالك قيادة الفريق للفوز بهدفين مقابل هدف.

سجل هدفي المباراة نايف هزازي كان الثاني من ركلة جزاء، فيما جاء هدف الشعلة الوحيد عن طريق يونس العنزي.

ولم يشارك جون أنطوي مهاجم الإسماعيلي السابق في المباراة، حيث ظل جالسا على دكة البدلاء.

الفوز رفع رصيد الشباب إلى 32 نقطة في المركز الخامس، بفارق تسع نقاط عن النصر صاحب الصدارة، وللأخير مباراة أقل.

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