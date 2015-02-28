تعرف على منافس الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

نجح نادي الجيش الرواندي في تخطي عقبة موكولمانا مابوتو الموزمبيقي بنتيجة 2-1 ليتأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا ويضرب موعدا مع الأهلي.

الجيش الروندي استضاف موكولمانا في إياب الدور التمهيدي لدوري الأبطال، بعدما انتهت نتيجة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويواجه الجيش الرواندي الأهلي في ذهاب دور الـ32 من البطولة في أحد أيام 13،14، 15 مارس المقبل.

ويسابق الأهلي الزمن من أجل لحاق الثنائي عبد الله السعيد وحسام غالي بالمباراة، بينما أصبح محمد ناجي جدو جاهزا للعودة من جديد للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.