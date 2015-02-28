أخبار عاجلة

مصدر: ‏‫بدء التحقيق مع عددٍ من أفراد الشرطة لهروب مسجل من قسم شرطة النزهة -
وزير الداخلية لنظرائه العرب: يد الإرهاب سترتد على الدول التي دعمت وجوده -
الإدارية تنفي إصدار تصاريح بانتهاء التحقيقات في واقعة نقل تمثال رمسيس بالمطرية -
صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تعرف على منافس الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

Google+ Print
تعرف على منافس الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا تعرف على منافس الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

نجح نادي الجيش الرواندي في تخطي عقبة موكولمانا مابوتو الموزمبيقي بنتيجة 2-1 ليتأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا ويضرب موعدا مع الأهلي.

الجيش الروندي استضاف موكولمانا في إياب الدور التمهيدي لدوري الأبطال، بعدما انتهت نتيجة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويواجه الجيش الرواندي الأهلي في ذهاب دور الـ32 من البطولة في أحد أيام 13،14، 15 مارس المقبل.

ويسابق الأهلي الزمن من أجل لحاق الثنائي عبد الله السعيد وحسام غالي بالمباراة، بينما أصبح محمد ناجي جدو جاهزا للعودة من جديد للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع