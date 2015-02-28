الزمالك يخاطب الكاف للوقوف دقيقة حداد بالكونفدرالية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رسميا من أجل الوقوف دقيقة حداد قبل مواجهته الافتتاحية بدور الـ32 لكأس الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك الفائز من رايون سبور وبانثرز يوم 13 مارس المقبل باستاد الجونة.

وأعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي أن الإدارة قررت إرسال خطابا للكاف تطلب فيه الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الفريق الأبيض.

وسقط 20 مشجعا زمالكاويا قبيل مواجهة إنبي في الثامن من فبراير مما أوقف الدوري المصري.

ويعود الزمالك لخوض مواجهته الأولى منذ الكارثة بكأس الكونفدرالية، ويتزامن أنها الأولى للبرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني.