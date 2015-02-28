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عامر حسين: نجتمع الاثنين لوضع جدول الدوري

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عامر حسين: نجتمع الاثنين لوضع جدول الدوري عامر حسين: نجتمع الاثنين لوضع جدول الدوري

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الاجتماع يوم الاثنين من أجل وضع جدول الجولات المتبقية من الدوري المصري.

وتنطق المحكمة الدستورية العليا غدا الأحد بالحكم في 4 دعاوى دستورية تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية التي تتعلق بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال حسين لـFilGoal.com: "ننتظر الحكم غدا، حتى نجتمع يوم الاثنين من أجل وضع جدول الدوري".

وأوضح "بالطبع، الحكم غدا سيحدد شكل سير المسابقة بعد عودتها".

وكان مجلس الوزراء قد أعلن عودة الدوري بعد انتهاء فترة الحداد 40 يوما على ضحايا فاجعة ملعب الدفاع الجوي، أي بعد 20 مارس المقبل.

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