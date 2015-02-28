طولان: سموحة عانى من نقص الخبرة.. ونسعى لمواصلة المشوار

أشاد حلمي طولان المدير الفني لسموحة بلاعبيه بعد التأهل لدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، بعد إقصاء أهلي طرابلس بركلات الترجيح.

وفاز سموحة 1-0 في الزمن الأصلي لمباراة الإياب لتتجه المباراة لركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

وفاز سموحة بركلات الترجيح 5-3.

وقال طولان عقب المباراة: "اعذروا اللاعبين، فهم عانوا من نقص الخبرة في الشوط الأول بسبب المشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى".

وتابع "ونجحنا في تسجيل الهدف المنشود في بداية الشوط الثاني، وحرمنا الحكم بعدها من ركلة جزاء وهدف صحيح".

وواصل طولان متما "أشكر اللاعبين على الأداء اليوم، ونسعى لمواصلة المشوار في البطولة رغم أننا ندرك الصعوبات التي تنتظرنا مستقبلا".

ويقترب سموحة من مواجهة إنيمبا النيجيري في دور الـ32، بعدما فاز على بافليه دي بورجو 3-0 في مباراة الذهاب ويلعب الإياب غدا الأحد.