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الحبس 10 سنوات لـ6 إخوان متهمين بحيازة أسلحة فى مظاهرة بالزيتون

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الحبس 10 سنوات لـ6 إخوان متهمين بحيازة أسلحة فى مظاهرة بالزيتون الحبس 10 سنوات لـ6 إخوان متهمين بحيازة أسلحة فى مظاهرة بالزيتون
قضت محكمة جنح الزيتون اليوم السبت، برئاسة المستشار نادر حبيب، بحبس 6 متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 500 جنيه، لاتهامهم بالتجمهرواستعراض القوة، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، وقطع الطريق، وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة، فى الاشتباكات التى وقعت بمنطقة الزيتون بين قوات الأمن وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

صدر الحكم بحضور عامر جادو ممثل النيابة العامة وأمانة سر صبحى يعقوب.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضى، عندما نظم جماعة الإرهابية مظاهرة مسلحة بمنطقة الزيتون، وأطلقوا الأعيرة النارية، وزجاجات المولوتوف على قوات الامن التى أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على 6 من المشاركين فى المظاهرة، وتم احالتهم للنيابة التى قررت حبسهم على ذمة التحقيق.

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مصر 365