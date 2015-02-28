أخبار مصر العاجلة.. مقتل 28 إرهابيًا وضبط 16 فى شمال سيناء

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة على مدار الساعات الماضية، فى مقدمتها تغطية لتحركات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية فى سيناء، لملاحقة العناصر الإرهابية والتكفيرية، والتى أسفرت عن مقتل 28 إرهابيًا وضبط 16 آخرين، فى حملة موسعة اليوم، بمناطق الشيخ زويد، وبئر العبد.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المستشار الألمانى السابق جيرهارد شرودر، ووفد ألمانيا، والذى ناقش العديد من ملفات وقضايا المنطقة، وتأكيدات الرئيس السيسى ضرورة سعى المجتمع الدولى لنزع الأسلحة من المليشيات المتطرفة داخل الأراضى الليبية، ودعم الجيش الوطنى الليبى.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع"، تغطية لكواليس جلسة الحكم بإعدام 4 من قيادات جماعة الإخوان، والمؤبد لكل من محمد بديع، مرشد الجماعة الإرهابية، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، و10 آخرين فى قضية أحداث مكتب الإرشاد، ذلك بالإضافة إلى متابعة لكواليس محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، فى قضية التخابر مع قطر، والتى انتهت إلى التأجيل لجلسة 3 مارس المقبل.. وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة :

مقتل 28 إرهابيًا وضبط 16 مشتبهًا بهم بشمال سيناء

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إحباط محاولة إرهابيين استهداف قوة أمنية غرب مدينة رفح

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السيسى: تزامن زيارتى للرياض مع زيارة الرئيس التركى مجرد مصادفة

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الرئيس السيسى: مواقف الملك سلمان مع مصر تاريخية

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الرئيس لـ"شرودر": تدارك الأوضاع فى ليبيا يتم بنزع أسلحة الميليشيات

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بالفيديو.. المؤبد لـ"بديع" و"الشاطر" و10 آخرين فى أحداث مكتب الإرشاد وتأييد إعدام 4

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تأجيل محاكمة "مرسى" و10 قيادات إخوانية بقضية التخابر مع قطر لـ3 مارس

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حبس حازم أبو إسماعيل 15 يوما فى "أحداث حصار نيابة مدينة نصر"

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بلاغ يطالب بإدراج قنوات الإخوان بالخارج ضمن الكيانات الإرهابية

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"الداخلية":لا لقاءات غدا لبحث إقرارات التوبة..ولامراجعات للإخوان بالسجون

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تجديد حبس ضابطى الأمن الوطنى المتهمين بقتل محام بقسم المطرية 15 يوماً

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رئيس الأركان يتقدم الجنازة العسكرية لأحد شهداء قوات حرس الحدود بسيناء

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وزير الأوقاف: 6 دول وافقت على مقترح توحيد الخطابة فى الدول العربية

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"تشريع مجلس الدولة" يوافق على تعديل مواد بقانون الإجراءات الجنائية

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نص مشروع قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد الجديد

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وزارة الصحة: توفير 126 صنفا دوائيا ناقصا بالأسواق خلال شهر فبراير

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أسماء قتلى وجرحى تنظيم داعش فى عملية "القائم" على يد القوات العراقية

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نيابة العجوزة تأمر بضبط الراقصة "صافيناز" لاتهامها بإهانة العلم المصرى

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"آسف ياريس" تحتفل بأول عيد ميلاد لسوزان مبارك وسط عائلتها منذ 4 أعوام

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الحبس سنتين لـ168متهما فى اقتحام سفارة أمريكا اعتراضا على الفيلم المسىء

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"اليوم السابع" يتخطى حاجز الـ6 ملايين متابع على "فيس بوك"

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أخبار اقتصاد مصر.. اتفاقيات للاستثمار فى البترول بـ12 مليار دولار

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موجز أخبار مصر للساعة6.. السيسى لـ"شرودر": يجب نزع سلاح مليشيات ليبيا

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موجز المحافظات.. الإسكان:انتهاء المرحلة الأولى لمشروعات توشكى خلال 6أشهر

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موجز الصحافة العالمية: المحرض على العنف بمصر أمريكى الجنسية يعمل بتركيا

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موجز أخبار مصر للساعة1.. "السيسى" فى السعودية غداً لبحث تعزيز التعاون

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