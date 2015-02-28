التعليم: الطالب وولى أمره سيوقعان على إقرار منع المحمول بالثانوية العامة

توقع محمد سعد المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة، أن يتقدم 542 ألف طالب لخوض امتحانات الثانوية العامة هذا العام، لافتا إلى أن الطلاب بدأوا فى تسجيل الاستمارات الورقية عقب أجازة نصف العام.

وأكد المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع لبنى عسل، على فضائية الحياة، اليوم السبت، أن العام الحالى شهد اختلافا كبيرا فى الاستمارة الورقية الخاصة بطلاب الثانوية العامة، موضحا أن الاستمارة ستحتوى على إقرار يتم إمضاؤه من قبل الطالب وولى أمره، يتضمن إقرارا بأن الطالب لن يصطحب الهاتف المحمول أثناء أداء الامتحانات.

واستكمل "سعد"، "لو ثبت أن الطالب يغش من الهاتف المحمول سيتم إلغاء الامتحانات بالكامل، أما فى حال الاصطحاب فقط من غير استعمال سيتم إلغاء المادة التى يمتحن فيها".

وفى وقت سابق، صرح محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بأن عدد طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا استماراتهم الإلكترونية استعدادًا لامتحانات الثانوية للعام الدراسى 2014،2015، وصل قرابة الـ"483 ألف طالب وطالبة" وذلك منذ 6 من يناير الماضى وحتى الآن.