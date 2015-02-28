تحطم طائرة نائب الرئيس السودانى بعد نزوله منها سالما فى مطار الخرطوم

شب حريق بمروحية تابعة لشركة الراية الخضراء للطيران فى مطار الخرطوم اليوم السبت عقب تحطمها بعد نزول نائب الرئيس السودانى حسبو محمد عبد الرحمن ومرافقوه .

وقال صلاح سلام المدير العام لمطار الخرطوم فى تصريح لوكالة الأنباء السودانية"سونا" إن الحادث وقع بسبب الظروف الطبيعية نافيا وجود أى خلل فنى بالمروحية.

وأضاف أن المروحية بعد أن أعادت نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن ومرافقيه عصر اليوم السبت من مدينة ودمدنى وأكملت رحلتها بكفاءة وأنزلت الركاب قام طاقمها المؤلف من ستة أفراد بتوجيهها نحو المكان المخصص للتوقف حيث تعرضت أثناء تحركها على الأرض لتيار هوائى معاكس شديد مفاجئ أدى إلى إفقادها التوازن وبدأت بالانكفاء واصطدمت المراوح بالأرض ما أدى إلى نشوب حريق بالمروحية.

وأضاف "هرعت قوات الدفاع المدنى نحو المروحية وتم احتواء الحريق الذى طال أجزاء من المروحية".

وأكد سلام أن الحادث لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح وأن الطاقم خرج سالما عدا المضيف الطيب عبد الصمد الذى تعرض لخدش طفيف على ذراعه.