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وكالة "سبأ ": اليمن يوقع اتفاقا فى مجال النقل الجوى مع إيران

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وكالة "سبأ ": اليمن يوقع اتفاقا فى مجال النقل الجوى مع إيران وكالة "سبأ ": اليمن يوقع اتفاقا فى مجال النقل الجوى مع إيران
ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن اليمن وإيران وقعا على اتفاق فى مجال النقل الجوى اليوم السبت فى خطوة ربما تعكس دعم طهران للحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على صنعاء الآن.

وقالت الوكالة إن الاتفاق الذى وقعته فى طهران سلطة الطيران فى كلا البلدين يتيح لكل جانب تسيير 14 رحلة جوية أسبوعيا.

وأشارت مواقع الخطوط الجوية الوطنية الإيرانية واليمنية إلى أنه لا توجد رحلات جوية فى الوقت الراهن بين البلدين.

واستولى الحوثيون على العاصمة صنعاء فى سبتمبر وهو ما أدى فى نهاية الأمر إلى فرار الرئيس عبد ربه منصور هادى هذا الشهر إلى مدينة عدن حيث يسعى لإقامة مركز سلطة منافس.

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