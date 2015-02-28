وكالة "سبأ ": اليمن يوقع اتفاقا فى مجال النقل الجوى مع إيران

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن اليمن وإيران وقعا على اتفاق فى مجال النقل الجوى اليوم السبت فى خطوة ربما تعكس دعم طهران للحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على صنعاء الآن.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت الوكالة إن الاتفاق الذى وقعته فى طهران سلطة الطيران فى كلا البلدين يتيح لكل جانب تسيير 14 رحلة جوية أسبوعيا.
وأشارت مواقع الخطوط الجوية الوطنية الإيرانية واليمنية إلى أنه لا توجد رحلات جوية فى الوقت الراهن بين البلدين.
واستولى الحوثيون على العاصمة صنعاء فى سبتمبر وهو ما أدى فى نهاية الأمر إلى فرار الرئيس عبد ربه منصور هادى هذا الشهر إلى مدينة عدن حيث يسعى لإقامة مركز سلطة منافس.