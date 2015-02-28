أخبار عاجلة

مصدر: ‏‫بدء التحقيق مع عددٍ من أفراد الشرطة لهروب مسجل من قسم شرطة النزهة -
وزير الداخلية لنظرائه العرب: يد الإرهاب سترتد على الدول التي دعمت وجوده -
الإدارية تنفي إصدار تصاريح بانتهاء التحقيقات في واقعة نقل تمثال رمسيس بالمطرية -
صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تحرير 38 محلا تجاريا من قبضة البلطجية فى شبرا الخيمة

Google+ Print
تحرير 38 محلا تجاريا من قبضة البلطجية فى شبرا الخيمة تحرير 38 محلا تجاريا من قبضة البلطجية فى شبرا الخيمة
أخلت حملة مكبرة اليوم السبت- برئاسة اللواء حسام وهدان، مساعد مدير أمن القليوبية والعقيد إيهاب القاضى، مأمور قسم أول شبرا، ومدرعتان تابعتان للقوات المسلحة بطاقمهما 38 محلا تجاريا مملوكة لمجلس مدينة شبرا الخيمة وحررتها من أيدى البلطجية والخارجين عن القانون الذين استولوا عليها عقب ثورة يناير.

وقال السيد موسى، رئيس حى غرب شبرا الخيمة، إن المحلات تقع بزمام حوض العمدة أسفل العمارات، التى تم توزيعها وتم إخلاء المحلات وتسليمها لمسئول إدارة الإسكان بالمدينة، تمهيدا لتأجيرها بالمزاد العلنى حفاظًا على المال العام، مع تحرير المحضر اللازم حيال المخالفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365