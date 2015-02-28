تحرير 38 محلا تجاريا من قبضة البلطجية فى شبرا الخيمة

أخلت حملة مكبرة اليوم السبت- برئاسة اللواء حسام وهدان، مساعد مدير أمن القليوبية والعقيد إيهاب القاضى، مأمور قسم أول شبرا، ومدرعتان تابعتان للقوات المسلحة بطاقمهما 38 محلا تجاريا مملوكة لمجلس مدينة شبرا الخيمة وحررتها من أيدى البلطجية والخارجين عن القانون الذين استولوا عليها عقب ثورة يناير.

وقال السيد موسى، رئيس حى غرب شبرا الخيمة، إن المحلات تقع بزمام حوض العمدة أسفل العمارات، التى تم توزيعها وتم إخلاء المحلات وتسليمها لمسئول إدارة الإسكان بالمدينة، تمهيدا لتأجيرها بالمزاد العلنى حفاظًا على المال العام، مع تحرير المحضر اللازم حيال المخالفين.