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السيطرة على حريق بمحيط شريط السكة الحديد فى دمنهور

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السيطرة على حريق بمحيط شريط السكة الحديد فى دمنهور السيطرة على حريق بمحيط شريط السكة الحديد فى دمنهور
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، منذ قليل، من السيطرة على حريق بالزراعات المتواجدة بمحيط شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان الأستاد أسفل الكوبرى العلوى بمدينة دمنهور دون حدوث إصابات بشرية.

وكان أهالى مدينة دمنهور فوجئوا بتصاعد أدخنة فى سماء المدينة بعد قيام مجهولين بإشعال النيران بأحد إطارات السيارات (الكاوتشوك) بالقرب من شريط السكة الحديد، وامتداد النيران إلى الزراعات بمحيطه .
>وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات بشرية وتسيير حركة القطارات بشكل طبيعى.

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