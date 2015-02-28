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أردوغان : اللقاء بالسيسى أثناء القمة السعودية غير وارد

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أردوغان : اللقاء بالسيسى أثناء القمة السعودية غير وارد أردوغان : اللقاء بالسيسى أثناء القمة السعودية غير وارد

 

قال الرئيس التركى رجب طيب ردوغان ردا على سؤال فيما إذا كان سيلتقي الرئيس   خلال زيارته : إن ذلك غير وارد ولا يوجد على أجندتنا على الإطلاق، ولكي يحدث مثل هذا الأمر، يتوجب الإقدام على خطوات في مسار إيجابي بشكل جاد للغاية.

وأضاف أردوغان – معلقا على دعوة أوجلان منظمة “بي كا كا” لإلقاء السلاح – : ” إن الدعوة للتخلي عن السلاح؛ كانت تشكل تطلعا هاما للغاية بالنسبة لنا؛ إن الدعوات حسنة، لكن المهم التطبيق كما قلت سابقا “.

وقال أردوغان، إن من يتوجب عليه ترك السلاح؛ هم عناصر منظمة “بي كا كا” الإرهابية، وإذا كان هناك من ينتظر أن تتخلى قواتنا الأمنية عن سلاحها؛ فهذا محض خيال لا يمكن أن يحدث؛ لأن السلاح يشكّل أداة قوات الأمن؛ لتحقيق الطمأنينة والأمان.

وأشار إلى إزدواجية في التصريحات الصادرة عن مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي، بخصوص مسيرة السلام الداخلي – الرامية لإنهاء الإرهاب، وحل القضية الكردية – مضيفا: “وهذا يعني أنه ليس لديهم مبدأ ثابت”.

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