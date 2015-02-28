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السيطرة على حريق بمحيط شريط السكة الحديد بدمنهور دون وقوع إصابات

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السيطرة على حريق بمحيط شريط السكة الحديد بدمنهور دون وقوع إصابات السيطرة على حريق بمحيط شريط السكة الحديد بدمنهور دون وقوع إصابات

أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة منذ قليل من السيطرة على حريق بالزراعات المتواجدة بمحيط شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان الاستاد أسفل الكوبري العلوي بمدينة دمنهور دون حدوث إصابات بشرية.

وكان أهالي مدينة دمنهور فوجئوا بتصاعد أدخنة في سماء المدينة بعد قيام مجهولين بإشعال النيران بأحد إطارات السيارات (الكاوتشوك) بالقرب من شريط السكة الحديد وامتداد النيران إلى الزراعات بمحيطه .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق ، وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات بشرية وتسيير حركة القطارات بشكل طبيعي .

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