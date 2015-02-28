بالفيديو - ' باتمان وروبن ' يقودان دورتموند لإسقاط شالكه في الدربي

قاد بيير إيمريك أوباميانج وماركو رويس بروسيا دورتموند لإسقاط شالكه في الدربي الذي جمع بينهما اليوم السبت في الجولة الـ23 من الدوري الألماني بثلاثة أهداف دون رد.

دورتموند استضاف شالكه في ملعبه سيجنال إيدونا بارك، واستطاعت كتيبة المدرب يورجن كلوب تحقيق الفوز الرابع على التوالي للمرة الأولى خلال الموسم الجاري.

افتتح أهداف دورتموند أوباميانج في الدقيقة 78، ليقوم بالاحتفال بارتداء قناع باتمان، ويرتدي رويس قناع زميله روبن، في إشارة لسلسة الأفلام الشهيرة.

وسجل هنريك مختاريان الهدف الثاني لأسود الفيستفاليا في الدقيقة 79، قبل أن ينهي رويس الحفلة في الدقيقة 86 بتسجيله للهدف الثالث.

الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 28 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد شالكه عند 35 نقطة في المركز الخامس.

شاهد الأهداف