بالفيديو- أوباميانج يحتفل بهدف الدربي بقناع ' باتمان '

عاد بيير إيمريك أوباميانج لاعب بروسيا دورتموند للاحتفال بتسجيل الأهداف بطريقة ارتداء قناع أشهر الشخصيات الكارتونية، وذلك بعد تسجيله لهدف أمام شالكه.

دورتموند يستضيف شالكه في إطار الجولة 23 من الدوري الألماني، وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي، حينما استطاع اللاعب الجابوني كسر الصمت في المباراة بتسجيله للهدف الأول.

وفور تسجيله للهدف، ذهب أوباميانج خارج الملعب لارتداء قناع باتمان، ليكرر احتفال في السوبر الألماني أمام بايرن ميونيخ بارتداء قناع سبايدر مان.

وشارك ماركو رويس نجم دورتموند في الاحتفال بارتداء قناع "روبن" شريك باتمان.

وكشف أوباميانج في المرة السابقة عن أن سبب ارتدائه قناع سبايدر مان كان للاحتفال بعيد ميلاد نجله.