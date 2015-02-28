نهائي كأس الرابطة – يعني إيه Capital One Cup؟

تشيلسي يصطدم بجاره اللندني توتنام هوتسبير في نهائي "كأس كابيتال وان"، أو كأس رابطة الأندية الإنجليزية، أو كأس الدوري، في الحقيقة هي بطولة بمسميات كثيرة.

"كأس الدوري" هي البطولة الثالثة من حيث الأهمية في أجندة الكرة الإنجليزية، بعد الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي (الـ FA Cup).

بعكس الأخيرة لا يسمح بالمشاركة في كأس الدوري لكل الأندية، بل يكتفي بـ92 ناديا فقط، هي أندية الدوري الممتاز العشرين، وأندية بطولات الـ Championship (القسم الثاني) والدرجتين الأولى والثانية، وكل منها تضم 24 نادياً.

البطولات الأربع هذه (الدوري الممتاز والـChampionship والدرجتين الثانية والثالثة) لا يشرف على تنظيمها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وإنما رابطة الدوري الإنجليزي، ومن هنا عرفت البطولة بإسم "كأس الرابطة".

البطولة تقام بنظام خروج المغلوب في كل أدوارها فيما عدا الدور نصف النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، كما لا تطبق فيها قاعدة إعادة المباراة في حالة التعادل مثلما هو الحال في كأس الاتحاد الإنجليزي، وإنما يتم اللجوء مباشرة للوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح.

ويشارك بطل كأس الدوري في بطولة الدوري الأوروبي للموسم التالي، إلا إذا كان متأهلا لدوري الأبطال بالفعل فيذهب المقعد المخصص لبطل كأس الرابطة لأعلى فريق في الدوري غير متأهل للبطولات الأوروبية.

بطل كأس الدوري يحصل على جائزة مالية من رابطة الدوري الإنجليزي قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني، بينما يحصل وصيفه على نصف المبلغ.

ضعف الجائزة المالية هو ما تسبب في قلة اهتمام الأندية بالبطولة أكثر، مقارنة بكأس الاتحاد على سبيل المثال والتي يحصل بطلها على مليون و800 ألف جنيه إسترليني.

لذلك عادة ما تشرك بعض الفرق تشكيلتها الاحتياطية في مباريات كأس الدوري، خاصة في حالة ارتباطها بمباريات أخرى تعتبرها أكثر أهمية.

فكرة البطولة في البداية اقترحها السير ستانلي راوس رئيس الاتحاد الإنجليزي (ورئيس الفيفا لاحقاً) كبطولة تعويضية للفرق التي تخرج من كأس الاتحاد.

إلا أن الفكرة لم تنفذ بهذه الطريقة وتحولت لبطولة لرابطة الأندية اعتباراً من موسمها الأول موسم 1960-1961.

أما اسم البطولة والذي أثار الكثير من التساؤلات، فقد بدأت في عام 1960 بمسمى "كأس الدوري" وهو الاسم الذي ظل قائماً حتى عام 1982 حين قرر مجلس إنتاج الحليب البريطاني رعاية البطولة لتعرف باسم "كأس الحليب"، ويبدأ ارتباط اسم البطولة باسم راعيها منذ هذا الوقت.

المسمى تغير إلى "كأس تحدي ليتلوودز" في الفترة من 1986 إلى 1990، ثم "كأس رامبلوز" حتى 1992، و"كأس كوكاكولا" حتى عام 1998، ثم "كأس وورثينجتون" حتى عام 2003، و"كأس كارلينج" حتى 2012 حين بدأ مسمى "كأس كابيتال وان" نسبة لشركة Capital One الأمريكية للمعاملات البنكية، راعي البطولة حتى عام 2016.