أخبار عاجلة

مصدر: ‏‫بدء التحقيق مع عددٍ من أفراد الشرطة لهروب مسجل من قسم شرطة النزهة -
وزير الداخلية لنظرائه العرب: يد الإرهاب سترتد على الدول التي دعمت وجوده -
الإدارية تنفي إصدار تصاريح بانتهاء التحقيقات في واقعة نقل تمثال رمسيس بالمطرية -
صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - حكم مانشستر وسندرلاند يطرد لاعبا بدلا من آخر

Google+ Print
بالفيديو - حكم مانشستر وسندرلاند يطرد لاعبا بدلا من آخر بالفيديو - حكم مانشستر وسندرلاند يطرد لاعبا بدلا من آخر

قام الحكم الإنجليزي روجر إيست الذي يدير لقاء مانشستر يونايتد وسندرلاند في الدوري بخطأ فادح بعدما قام بطرد ويس براون بدلا من جون أوشي بعد ارتكاب الأخير لركلة جزاء.

يونايتد يستضيف سندرلاند في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، وشهدت الدقيقة 64 لقطة مثيرة للجدل حينما قام جون أوشي بعرقلة راداميل فالكاو ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مانشستر.

ولكن الحكم الإنجليزي قام بطرد براون بدلا من أوشي في لقطة مثيرة للجدل.

هذه الواقعة لا تعد هي الأولى في الدوري الإنجليزي، إذ أنه خلال مباراة تشيلسي وأرسنال الموسم الماضي، قام حكم اللقاء بطرد كيران جيبس بدلا من أليكس تشامبرلين بعد احتسابه لركلة جزاء أيضا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد