بالفيديو - حكم مانشستر وسندرلاند يطرد لاعبا بدلا من آخر

قام الحكم الإنجليزي روجر إيست الذي يدير لقاء مانشستر يونايتد وسندرلاند في الدوري بخطأ فادح بعدما قام بطرد ويس براون بدلا من جون أوشي بعد ارتكاب الأخير لركلة جزاء.

يونايتد يستضيف سندرلاند في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، وشهدت الدقيقة 64 لقطة مثيرة للجدل حينما قام جون أوشي بعرقلة راداميل فالكاو ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مانشستر.

ولكن الحكم الإنجليزي قام بطرد براون بدلا من أوشي في لقطة مثيرة للجدل.

هذه الواقعة لا تعد هي الأولى في الدوري الإنجليزي، إذ أنه خلال مباراة تشيلسي وأرسنال الموسم الماضي، قام حكم اللقاء بطرد كيران جيبس بدلا من أليكس تشامبرلين بعد احتسابه لركلة جزاء أيضا.