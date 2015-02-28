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بالفيديو - روني يقود مانشستر يونايتد للعودة إلى الانتصارات أمام سندرلاند

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بالفيديو - روني يقود مانشستر يونايتد للعودة إلى الانتصارات أمام سندرلاند بالفيديو - روني يقود مانشستر يونايتد للعودة إلى الانتصارات أمام سندرلاند

تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه سندرلاند في ملعبه أولد ترافورد بهدفين نظيفين وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم السبت لحساب الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

يونايتد كان قد تعرض للهزيمة الأسبوع الماضي على يد سوانزي سيتي بهدفين لهدف ليسقط إلى المركز الرابع، تاركا الثالث لمنافسه أرسنال.

لكن استطاع الفريق تحقيق الفوز اليوم بعدما سجل واين روني هدفي المباراة، كان أولهما من ركلة جزاء، والثاني بعد تسديدته كرة مرتدة من تصدي لحارس مرمى الضيوف.

وشهدت المباراة خطأ غريب من الحكم روجر إيست ويس بعدما طرد براون بدلا من جون أوشي بعدما كان الأخير هو المتسبب في حصول يونايتد على ركلة الجزاء بعد عرقلته لراداميل فالكاو.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 50 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يواجه إيفرتون غدا الأحد، فيما تجمد رصيد سندرلاند عند 25 نقطة في المركز 17.

وفي نفس الجولة، تغلب كريستال بالاس على مضيفه وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف، وانتصر سوانزي على بيرنلي بهدف نظيف، وهي نفس النتيجة التي حققها نيوكاسل على حساب أستون فيلا.

فيما واصل ساوثامبتون السقوط حيث خسر أمام ويست بروميتش بهدف نظيف، بعد خسارته الأسبوع الماضي بهدفين نظيفين أمام ليفربول.

شاهد الأهداف

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