بالفيديو - برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات ويقلص الفارق مع ريال مدريد

(إفي): عاد برشلونة للانتصارات بفوزه اليوم على مضيفه جرانادا بثلاثة أهداف لواحد بملعب لوس كارمينيس الجديد، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بهذا الفوز، الرابع للفريق تواليا خارج ملعبه، والذي جاء بعد السقوط على ملعب كامب نو في الجولة الماضية أمام مالاجا بهدف، يقلص برشلونة الفارق مؤقتا مع المتصدر ريال مدريد إلى نقطة، بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة، حيث سيخوض الفريق الملكي مباراته بنفس الجولة يوم الأحد أمام فياريال.

بينما تجمد رصيد جرنادا، الذي لم يكن قد خسر على ملعبه خلال آخر ست لقاءات وفاز بنفس الملعب أمام نفس المنافس في الموسم الماضي بهدف، عند 29 نقطة في المركز قبل الأخير.

تقدم برشلونة بهدف في الشوط الأول للكرواتي إيفان راكيتيتش، قبل أن يضيف الأوروجوائي لويس سواريز هدفا ثانيا مع انطلاق الشوط الثاني، لكن جرانادا قلص الفارق من ركلة جزاء لفران ريكو قبل أن يختتم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثية الفريق الكتالوني.

انطلق اللقاء باشتباك بين البرازيلي داني ألفيش ظهير برشلونة وخافي ماركيز مهاجم جرنادا ينال على أثرها الأخير بطاقة صفراء.

وواجه برشلونة صعوبة في تدوير الكرة أمام منافس يغلق المساحات في الخلف بشكل جيد، لتنعدم الفرص الخطرة.

ونال الأوروجوائي لويس سواريز بطاقة صفراء (ق15) بعدما ضرب المدافع خوان روث "كالا" في الوجه بكوعه.

وسنحت أول فرصة خطيرة للتسجيل في اللقاء (ق22) عبر لاعب الوسط المخضرم لبرشلونة تشافي هرنانديز من تسديدة بيمناه قوية خارج المنطقة لكن الحارس أوير اولازابال أبعدها ركنية.

وجاء هدف برشلونة الأول (ق25) عبر الكرواتي إيفان راكيتيتش من متابعة لكرة ارتدت من المدافع كالا، كان سواريز قد سددها بقوة على الجانب الأيمن لترتد لراكيتيتش الذي سددها بهدوء بيمناه داخل المنطقة.

وكاد ميسي يضيف الهدف الثاني (ق35) من عرضية نفذها له راكيتيتش المتألق في اللقاء، من الجانب الأيمن لكنه سدد الكرة بيمناه بجوار المرمى.

سيطر أصحاب الأرض بعدها على الكرة وتراجع برشلونة للخلف للحفاظ على شباكه، لكن معظم الكرات كانت تضيع في منطقة جزاءه.

وطالب لاعبو جرنادا بركلة جزاء (ق37) محتجين على تدخل المدافع مارك بارترا لكن الحكم لم يحتسب شيئا.

وكاد خافي ماركيز أن يدرك التعادل من تسديدة بيسراه قوية على حدود المنطقة (ق41) لكن الحارس التشيلي كلاوديو برافو أبعدها بشكل رائع ليحافظ على تقدم فريقه خلال الشوط الأول.

وعاد ميسي ليشكل خطورة على مرمى جرنادا مستغلا الأخطاء الدفاعية لكنه افتقد للمسة حاسمة.

انطلق الشوط الثاني بضغط لأصحاب الأرض وتألق برافو مجددا ليبعد كرة خطرة اتيحت للحسن بانجورا.

ورد برشلونة بعدها بتبادل للكرة بين للأوروجوائي سواريز من كرة راكيتيتش ليكسر حاجز التسلل وينفرد بالمرمى ويسدد بيمناه في الشباك معلنا عن ثاني أهداف الفريق الكتالوني.

وقلص جرنادا الفارق من ركلة جزاء احتسبها بعد عرقلة المدافع مارك بارترا للمهاجم الغيني الحسن بانجورا ليسجل منها فران ريكو هدفا اولا يقلص به الفارق سددها على يسار برافو الذي ارتقى في زاويتها.

وتسلم سواريز كرة رائعة من راكيتيتش راوغ بها الحارس قبل أن يهدي لميسي الكرة ليسجل هدفا ثالثا للفريق الكتالوني (ق70).

وبدا ميسي رغم الهدف مبتعدا عن مستواه المعهود الذي ظهر به مؤخرا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أهدر بعدها أكثر من فرصة مواتية لزيادة حصيلة الفريق.

وبهذا يستعد برشلونة لخوض لقاء إياب نصف نهائي كأس الملك الأربعاء عندما يحل ضيفا على فياريال، حيث كان الفريق الكتالوني قد وضع قدما في النهائي بفوزه ذهابا على كامب نو بثلاثة أهداف لواحد.

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