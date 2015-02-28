ليل يقدم خدمة لباريس سان جيرمان بفوزه على ليون

(إفي): فاز ليل يوم السبت على ضيفه أوليمبك ليون بالجولة الـ27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم بهدفين لواحد ليهدد فرص الأخير في الاحتفاظ بالصدارة.

وعلى الرغم من تقدم ليون مبكرا (ق3) عن طريق كورينتين توليسو إلا أن أصحاب الأرض تمكنوا من إدراك التعادل في الشوط الثاني (ق53) بواسطة ادريسا جاي وتسجيل هدف الفوز بعدها بسبع دقائق عن طريق ماركوس لوبيز.

بهذه الطريقة تجمد رصيد ليون عند 54 نقطة في صدارة الدوري فيما ارتفع رصيد ليل إلى 35 نقطة في المركز الثامن مؤقتا.

وإذا ما نجح باريس سان جيرمان في الفوز يوم الأحد على موناكو سيخطف الصدارة من ليون، حيث يحتل نادي العاصمة حاليا المركز الثاني بـ52 نقطة.