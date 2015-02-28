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تجدد أزمة أسطوانات الغاز بالمنيا وسعر الأنبوبة يصل لـ 70 جنيها

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تجدد أزمة أسطوانات الغاز بالمنيا وسعر الأنبوبة يصل لـ 70 جنيها تجدد أزمة أسطوانات الغاز بالمنيا وسعر الأنبوبة يصل لـ 70 جنيها
سادت حالة من الاستياء والغضب بين أهالى محافظة المنيا بعد أن وصل سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 70 جنيها فى كثير من مناطق المحافظة بعد عجز تجار فى توفير نصف حصة الشهر الماضى مما دفعهم إلى عدم جمع أسطوانات من المواطنين للشهر الحالى.

وأصبح تجار السوق السوداء فقط هم من يمتلكون أسطوانات البوتاجاز ويتحكمون فى أسعارها فى ظل غياب كامل للرقابة التموينية.

وقال عثمان محمود وعاطف عبد المنعم، اثنان من المواطنين، إن ليس لديهم سبيل سوى السوق السوداء للحصول على أسطوانة الغاز ، مضيفا أن سعر الأسطوانة فى بعض القرى 40 جنيها والبعض الآخر 70 جنيها ونحن فى حاجة ماسة إلى أسطوانات الغاز فقد نفذت أسطواناتنا وأصبحنا نستعمل الحطب فى قضاء أغراضنا.

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مصر 365

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