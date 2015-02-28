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بالصور.. الاستثمار تحدث بيانات مركز معلومات قطاع الأعمال

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استجابت وزارة الاستثمار لما نشره موقع "اليوم السابع" حول ما يعانيه مركز معلومات قطاع الأعمال العام من إهمال شديد يتعلق بعدم تحديث بيانات المركز منذ سنوات، على الرغم من أهمية المركز للحصول على بيانات شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار إلا أن البيانات لم تحدث منذ نحو 5 سنوات.
>تعديل بيانات القابضة الكيماوية والاشارة للدكتور رضا العدل- 2015-02 - اليوم السابع
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تعديل بيانات القابضة الكيماوية والاشارة للدكتور رضا العدل
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>وقال مصدر مسئول بالوزارة لـ"اليوم السابع"، أن وزير الاستثمار أشرف سالمان أولى ما نشر فى "اليوم السابع" أهمية قصوى، وأصدر تعليماته بسرعة تحديث البيانات الخاصة بالشركات، وكذلك القوائم المالية، ومتابعة المركز لضمان التحديث المستمر لكافة المعلومات، وبالفعل تم تحديث بيانات الشركات كمرحلة أولى وجارى العمل لتطوير كافة بيانات المركز.
>محمد يوسف رئيس شركة التامين بعد التعديل- 2015-02 - اليوم السابع
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محمد يوسف رئيس شركة التامين بعد التعديل
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>كما تم تحديث كافة بيانات الشركات القابضة وتعديل أسماء مجالس إداراتها حيث كانت مجالس الإدارات المعلنة مر عليها 5 سنوات وتركوا الشركات بالفعل على سبيل المثال.
>محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد بعد التعديل - 2015-02 - اليوم السابع
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محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد بعد التعديل
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>كان المركز يشير إلى أن رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المهندس محمد عادل الموزى الذى ترك الشركة عام 2012 وتولى بعده 3 رؤساء جدد آخرهم الدكتور رضا العدل، وأن رئيس القابضة للسياحة هو على عبد العزيز الذى ترك الشركة منذ 2012 أيضا، وتترأسها حاليًا ميرفت حطبة.
>الدكتور احمد مصطفى رئيس القابضة للغزل بعد التعديل- 2015-02 - اليوم السابع
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الدكتور احمد مصطفى رئيس القابضة للغزل بعد التعديل
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>وذكر المركز أن رئيس القابضة للغزل والنسيج محسن الجيلانى فى حين يترأسها الدكتور أحمد مصطفى،كما ذكر مركز معلومات قطاع الأعمال العام أن رئيس القابضة للتشييد أحمد محمد السيد الذى يترأسها المهندس محمود حجازى حاليا وهو ما تم تحديثه.
>زكى بسيونى رئيس القابضة للغزل- 2015-02 - اليوم السابع
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زكى بسيونى رئيس القابضة للغزل
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>الدكتور عادل عبد الحليم القابضة للادوية- 2015-02 - اليوم السابع
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الدكتور عادل عبد الحليم القابضة للادوية
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>ميرفت حطبه رئيس القابضة للسياحة بعد تعديل البيانات - 2015-02 - اليوم السابع
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ميرفت حطبه رئيس القابضة للسياحة بعد تعديل البيانات
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> مركز معلومات قطاع الأعمال العام لم يحدث منذ سنوات
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