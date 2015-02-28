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انعقاد المؤتمر السنوى السادس لمعهد أورام طنطا يونيو المقبل

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انعقاد المؤتمر السنوى السادس لمعهد أورام طنطا يونيو المقبل انعقاد المؤتمر السنوى السادس لمعهد أورام طنطا يونيو المقبل
يعقد معهد أورام طنطا مؤتمره السنوى السادس فى الفترة من 5 : 6 يونيو المقبل، تحت عنوان "ترجمة الجديد فى مجال علاج الأورام عالميًا إلى أرض الواقع الطب المصرى"، حيث يمكننا الاستفادة من الأبحاث العلمية الجديدة فى خدمة المواطن المصرى.

وقال الدكتور عصام الشيخ استشارى جراحة الأورام ومدير مركز أورام طنطا رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يعد احتفالية علمية سنوية يشارك فيه أساتذة علاج الأورام من مختلف الجامعات المصرية.

وأشار، إلى أن المؤتمر يعقد حلقات نقاش من الأطباء المصريين والخبراء الأجانب لتبادل الخبرات، وللإطلاع على كل ما هو جديد فى علاج الأورام ومحاولة الارتقاء بأداء الأطباء فى مجال علاج وجراحة الأورام.

يشارك فى المؤتمر 300 طبيب متخصص فى علاج وجراحة الأورام.

وأوضح الدكتور حسام الأشطوخى استشارى علاج الأورام بالمركز سكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر يركز على الجديد فى علاج أورام الثدى والجهاز الهضمى والغدد الليمفاوية وأمراض الدم.

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