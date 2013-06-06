وكيل وزارة التأمين الصحى بالغربية: نسابق الزمن لتطوير مبرة طنطا

أكد الدكتور مجدى العشرى وكيل وزارة التأمين الصحى بالغربية، إن إدارة الفرع اهتمت بتطوير مستشفى مبــرة طنطا، والتى تعد ممثلة لتاريخ التأمين الصحى بالغربية، فقامت إدارات وأقسام الفرع بإعادة صيانة أساسات ومبانى ونظم وخدمات المستشفى لكى تقدم خدمات مميـزة للأم والطفل بوسط الدلتا عن طريق عيادات متطورة ومتخصصة وخدمة عملاء ومعامل متطورة وتحديث وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى عمل قسم خاص متطور للحضّانات، والذى يعد من أكبر أقسام الحضانات على مستوى الجمهورية ويشرف عليه نخبة من الأساتذة والاستشاريين والتمريض.

كما تم تحديث وتطوير الغرف المتميزة لكى نقدم خدمة فندقية على أعلى مستوى لأهالى محافظة الغربية والمحافظات المجاورة.

وأضاف أن الدكتور عبد الرحمن السقا رئيس الهيئة وافق على عمل مناقصة لاستكمال أعمال التطوير الخاصة بمبرة طنطا وتجرى الآن هذه الأعمال على قدم وساق، لكى يتم إضافة صرح عظيم داخل المنظومة الصحية المصرية هدفها خدمة الأمومة والطفولة بتكلفة قاربت على 5 مليون جنيه.

> واستطرد العشرى قائلا "بالرغم من تكامل مبانى مستشفى مبرة المحلة بما يجعلها قادرة على تقديم خدمة طبية عالية لمنتفعى التأمين الصحى بمدينة المحلة إلا أن الضعف الإدارى وسوء التخطيط على فترات طويلة أدى إلى ضعف الخدمة وتدهور الأحوال الفنية والعلمية والخدمية بالمستشفى".

وأكد على اختيار قيادة ذات كفاءة وخبرة إدارية منزهة عن المصالح الشخصية لكى تنهض بهذا الصرح، وحتى نبدأ مرحلة الإعداد والبناء، مضيفا "بدأنا بها العمل بمبــــرة المحــــــلة من أجل تنظيم الكوادر القيادية والإدارية لتنظيم الأقســـام الداخلية بالمستشفى بالنساء والتوليد والباطنة والجراحة والتخدير وتحسين أحوال وأوضاع المطبخ والحركة والصيانة والنظافـــة وتغييـــر شركـــة الأمن والتعاقد مــــع شركــــة نظافة وإضافة خدمات جديدة وتفعيل أوضـــاع الجودة ومكافحة العدوى وعمل فرق عمل من الإداريين والفنيين والاستشاريين والنواب والتمريض".