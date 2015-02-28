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إغلاق ميناءى الغردقة وسفاجا لسوء الأحوال الجوية

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إغلاق ميناءى الغردقة وسفاجا لسوء الأحوال الجوية إغلاق ميناءى الغردقة وسفاجا لسوء الأحوال الجوية
أغلقت منذ قليل سلطات ميناء الغردقة البحرى حركة الملاحة من وإلى الميناء بسبب ارتفاع سرعة الرياح وسوء الأحوال الجوية.

كما أغلقت أيضًا سلطات ميناء سفاجا البحرى منذ ساعة تقريبًا حركة الملاحة من وإلى الميناء بسبب سرعة الرياح وسوء الأحوال الجوية بها.

وحذرت هيئة موانئ البحر الأحمر الإبحار بنطاق الموانئ لسوء الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح خاصة من قبل اللنشات السياحية وممارسى الرياضة البحرية.
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