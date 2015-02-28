اشتباكات مسلحة بين الأمن وإرهابيين والقبض على 15 مشتبها بهم بسيناء

قامت القوات اليوم، بالاشتباك مع مجموعة مسلحة جنوب مدينة الشيخ زويد وطاردت المسلحين، وألقت القبض على 15 مشتبها فيهم، بالإضافة إلى إحراق وتدمير 20 منزلا وعشهة أثناء حملات أمنية بالمنطقة.

وأطلقت قوات الأمن بمختلف الارتكازات الأمنية بمركز الشيخ زويد ورفح والعريش نيران تحذيرية، منذ قليل، من أسلحة ثقيلة ومتعددة، وقال مصدر أمنى إن أجهزة الأمن تلقت معلومات تفيد اعتزام مسلحين تنفيذ عمليات إرهابية بسيارات مفخخة، وتطلق القوات نيرانها تحسباً لهذه العمليات.

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