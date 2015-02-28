أسماء قتلى وجرحى تنظيم داعش فى عملية "القائم" على يد القوات العراقية

حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على أسماء قتلى وجرحى "عملية القائم" النوعية على الحدود العراقية مع سوريا والتى نفذتها القوات العراقية مساء الأربعاء الماضى، واستهدفت اجتماعا عسكريا لقيادات بالصف الأول لتنظيم (داعش) الإرهابى بمدينة القائم، وأسفرت عن مقتل 30 وإصابة 10 آخرين من قيادات التنظيم بعضهم جراحه خطيرة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن - لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى بغداد اليوم السبت - إن "خلية الصقور" الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية هى المسئولة عن المعلومات والتنسيق فى العملية، والضربة وجهت بواسطة القوة الجوية العراقية والتى أوقعت خسائر كبيرة فى صفوف قيادات الصف الأول من تنظيم (داعش) الإرهابى خلال اجتماع بالقائم فى محافظة الأنبار على الحدود مع سوريا، مؤكدا أن العملية النوعية كانت عراقية التخطيط والتنفيذ.

وكشف معن أن قتلى الضربة التى استهدفت المجلس العسكرى لداعش بالقائم وهم: الإرهابى "م ح ط" أهم قادة تنظيم "خراسان" ولم يذكر اسمه لأنه مازالت هناك أمور تحقيقية بشأنه، "أبو مصعب" نائب أبو بكر البغدادى، "أبو عزام" السعودى نائب مجلس الحرب بالتنظيم، عمار سويداوى "أبوعائشة" القائد العسكرى لولاية الأنبار، سامر محمد المكنى "أبو داوود" والى الفرات، أبو مجاهد الروسى قائد كتيبة "سيف الدولة" فى داعش المسئولة عن حماية البغدادى.

وتابع: كما تم قتل سلام إسماعيل البيداوى "أبو عادل" والذى قتل شقيقه مؤخرا فى الموصل، سنان متعب الحيكاوى "أبو جعفر" عضو عسكرى، أبو دجانة السعودى مسئول جيش المقاتلين العرب فى التنظيم، أبو طلحة السورى مسئول الافتاء الشرعى، أبو عائشة السعودى مسئول المالى، محمد نوار الكربولى "أبو القاسم" مسئول التجنيد، أبو عبد الله السعودى مسئول الانتحاريين، أبوعائشة الشيشانى مسئول التفخيخ فى داعش، مشعان خلف زوبع الكربولى المسئول الشرعى، حاجى يمان "أبو إبراهيم" أحد أهم القيادات، يوسف بدر الكويتى من قادة تنظيم "خراسان"، فارس محمد عزام قائد عسكرى بولاية الجزيرة، مضر رمل "ابو أحمد" مسئول كتبة الهاون فى ولاية الفرات، مسئول الغنائم، ضرغام الجشعمى مسئول عسكرى، صالح ابراهيم أبو اليمان مسئول الهاونات بالأنبار، أبو عائشة السامرائى كتيبة الحماية، أبو أحمد الليبى كتيبة سيف الدولة للحماية، خالد العو قائد ميدانى، أبو إسماعيل السعودى قائد ميدانى، الكردانى مسئول شرعى بولاية الفرات.

والمصابون هم: عمر الشيشانى اصابة خطرة تنظيم "خراسان"، (أ ك ب) قيادى، ملا حمود كنوش "أبو خديجة" مسئول شئون العشائر إصابته خطيرة، زوبع صالح ميدانى فى الجزيرة، عصام حمود ولى الكربولى مسئول إدارى، عمار العيساوى "أبو ياسر" مسئول أمن خاص للبغدادى، الكربولى مسئول الشرطة الإسلامية، أبو جنيد مسئول كتيبة الاغتيالات والإعدامات بولاية الأنبار، الفلوجى مسئول حماية خاصة، أبو عبيد السامرائى مسئول كتيبة الحماية الخاصة.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أكدت مساء الخميس الماضى، أن العملية نفذت بتنسيق عال المستوى جرى بينها وبين قيادة العمليات المشتركة والقوة الجوية بالجيش العراقى، مما أدى إلى تنفيذ غارة جوية ناجحة جدا على مقر كان يعقد به اجتماع حضرته قيادات (داعش) بمنطقة القائم، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ الضربة فى الساعة الحادية عشرة قبيل منتصف ليلة الأربعاء، وقالت "إن الهجوم هو الثانى من نوعه الذى تم فيه استهداف قيادات الصف الأول من تنظيم داعش فى القائم، مما أسفر عن مقتل العشرات من قادة التنظيم الإرهابى".

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