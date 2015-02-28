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النيابة تأمر بضبط واحضار الراقصة “صافيناز” بتهمة إهانة العلم المصرى

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النيابة تأمر بضبط واحضار الراقصة “صافيناز” بتهمة إهانة العلم المصرى النيابة تأمر بضبط واحضار الراقصة “صافيناز” بتهمة إهانة العلم المصرى

أمر المستشار أحمد خطاب مدير نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس رئيس النيابة, وتحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة, بضبط وإحضار الراقصة “صافيناز”,فى اتهامها بإهانة العلم المصرى.

وكانت نيابة العجوزة ،قد تلقت بلاغًا من سيدة أعمال ومالكة فندق شهير بمنطقة المهندسين، تتهم فيه الراقصة الأرمينية “صوفينار” وشهرتها “صافيناز” بإهانة العلم المصرى على خلفية ارتدائها بدلة رقص على هيئة علم أثناء إحيائها إحدى حفلاتها بالعين السخنة.

واستندت الشاكية فى بلاغها الذى حمل رقم16309 على القرار بقانون الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور الذى يجرم إهانة العلم ورفض الوقوف عند عزف النشيد الوطنى، وأيضًا وفقًا للمادة 223 من الدستور التى تنص على أن العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هى الأسود والأبيض والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن نسر “صلاح الدين” باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون شعار الجمهورية وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى، وإهانة العلم المصرى جريمة يعاقب عليها القانون.

 

 

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