القبض على 5 أشخاص فى اشتباكات مسلحة بين عائلتين فى فرشوط

ألقت الشرطة القبض على 5 من المتهمين فى اشتباكات مسلحة بين عائلتين بسبب الخلاف على أسبقية المرور بفرشوط.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا إخطارًا بتبادل إطلاق نيران بين أفراد من عائلتين بمركز فرشوط بسبب خلاف على أسبقية المرور بدأت بين شخصين من العائلتين وتطورت لاشتباكات مسلحة بعد تدخل أطراف من العائلتين ولم تسفر الاشتباكات عن أى إصابات.
وانتقلت قوة برئاسة النقيب محمود الطباخ، معاون أول وحدة مباحث فرشوط، إلى مكان الاشتباكات وفرضت كردونًا وفصلت بين القريتين، وألقت القبض على 5 متهمين منهم وإحالتهم للنيابة.