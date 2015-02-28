القبض على 5 أشخاص فى اشتباكات مسلحة بين عائلتين فى فرشوط

ألقت الشرطة القبض على 5 من المتهمين فى اشتباكات مسلحة بين عائلتين بسبب الخلاف على أسبقية المرور بفرشوط.

تلقى اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا إخطارًا بتبادل إطلاق نيران بين أفراد من عائلتين بمركز فرشوط بسبب خلاف على أسبقية المرور بدأت بين شخصين من العائلتين وتطورت لاشتباكات مسلحة بعد تدخل أطراف من العائلتين ولم تسفر الاشتباكات عن أى إصابات.

وانتقلت قوة برئاسة النقيب محمود الطباخ، معاون أول وحدة مباحث فرشوط، إلى مكان الاشتباكات وفرضت كردونًا وفصلت بين القريتين، وألقت القبض على 5 متهمين منهم وإحالتهم للنيابة.