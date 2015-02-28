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حبيبة فان ديزل نجم Fast and Furious حامل بطفلهما الثالث

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السبت 28-02-2015 09:41

كشف النجم العالمي Vin Diesel أنه وحبيبته Paloma Jiménez ينتظران طفلهما الثالث.

Diesel البالغ من العمر 47 عاماً، كشف لموقع E Online أن الطفل المنتظر سيتزامن قدومه مع إطلاق الجزء السابع من فيلمه الشهير Fast and Furious في 10 نيسان 2015.

ووفقاً لصحيفة The Hollywood Reporter، كان من المقرر أن يتم إطلاق الفيلم في Emirates Palace بأبو ظبي، حيث تم تصوير بعض المشاهد، إلا أن شركة Universal للإنتاج أعلنت إنتقال العرض الأول والإحتفال إلى ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، لأن Diesel أصر على البقاء إلى جانب حبيبته في فترة الولادة.

يشار إلى أن علاقة Vin Diesel و Jiménez بدأت في العام 2008، ولديهما طفلة تدعى Hania وطفل إسمه Vincent، وطوال هذه الفترة حاول الثنائي إبقاء حياتهما الخاصة بعيدة عن عدسات المصورين ووسائل الإعلام، خوفاً على طفليهما من الشهرة والإشاعات.

وبالحديث عن Fast and Furious، يذكر أن Caleb و Cody Walker شقيقا النجم الرحل Paul Walker سيشاركان في جزئه السابع، وسيؤدي Cody شخصية Bryan O'Connor التي إشتهر بها Paul.

 

 

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