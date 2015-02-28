صبايا "أخوات خوات" الثلاث: نرفض تشبيه أنفسنا بـ آل "كردشيان"

العدّ العكسي لانطلاق برنامج الواقع "the sisters" أو "أخوات خوات" بدأ؛ فموعد البدء ببثه يقترب، ومن المقرّر أن تبدأ قناة LBC الفضائية، التابعة لشبكة قنوات روتانا بعرضه، حيث ستطلّ فيه الأخوات اللبنانيات الثلاث: أليس ونادين وفرح عبد العزيز، ليشاركن المشاهدين يومياتهنّ ومسيرتهنّ المهنية.

البرنامج ليس جديداً على الصعيد العربي، فقد سبقه برنامج "حياة خوات" لـ "5 أخوات بحرينيات، حيث تعرّف المشاهدون إلى شخصيّة كلّ واحدة منهن، وإلى نمط حياتهن، في أوّل تجربة واقعية بحتة من دون أيّ "سكريبت". وقد عكست البحرينيات الثلاث وقتها حياة المرأة العربية بكلّ ما تتضمّن من أهداف عملية واهتمامات عائلية ضمن احترام لبيئتهن وتقاليدهن ومجتمعهن، بالرغم ممّا ناله من النقد والسخرية، باعتباره لا يتماشى مع العادات والتقاليد العربية.

وإن كانت عائلة "كردشيان" تشكّل أنموذجاً رائداً في مجال الواقعية التلفزيونية، فإنّ بنات "عبد العزيز" يرفضن فكرة التشبّه بـبنات "كردشيان"، ويُشدّدن على أنّ ثقافتهن واهتماماتهن تختلف عن أولئك. فالأخوات عربيّات يأتين من مدينة بيروت، ووالدهن اختصاصيّ في جراحة القلب، ووالدتهن ربّة منزل، وهنّ يعشقن الموضة والجمال، وهدفهنّ إعلاء مكانة الفتاة اللبنانية وإظهار أنّ حياتها لا ترتكز فقط على السهر واتّباع الموضة، بل يمكنها أن تكون كائناً فعّالاً في مجتمعها.

"سيدتي نت" التقى أليس، ونادين، وفرح للوقوف على تجربتهن التي ستجتاح العالم العربي.

سترافق كاميرا البرنامج الأخوات في إقامتهن في منزل جديد منفصل عن أهلهنّ، حيث سيُلقى عليهنّ الضوء فتظهر سمات العلاقة الشخصية التي تربطهن ببعضهن، بالإضافة إلى التعرف إلى شخصيّة كلّ واحدة منهن.

لمحة سريعة عن حياة الشقيقات:

نادين: درستُ "business mangemet" في الجامعة اليسوعية في بيروت، وعمري 23 . أعشق السباحة وعرض الأزياء والقراءة، والسفر أيضاً، وكلّ ما له علاقة بالأزياء. وكنت قد مارست هواية عرض الأزياء في عمر السابعة عشرة.

فرح : عمري 22 سنة، ويلقبونني بـ"فافي". درست "business management" مثل نادين، وتخرّجت منذ عام، وعملت في عدد من شركات التأمين، وهواياتي: "السفر، والتسوّق، والنشاطات الجنونيّة".

أليس: عمري 26 عاماً. عملت لثلاث سنوات في إدارة الموارد البشرية. تخرّجت من جامعة"lau"، حيث تخصّصت في الـ"marketing". هواياتي المطالعة والسفر والـ"bloging".

أنتم كعائلة عبد العزيز، هل تردن أن تصبحن رمزاً كـ"آل كردشيان" في العالم العربي؟

نحن نرفض تشبيه أنفسنا بـ آل "كردشيان". الناس هم من شبّهونا بهنّ كوننا ثلاث أخوات ونشبه بعضنا وعلاقتنا وطيدة، ، ونحبّ أن نكون رمزاً لـ"آل عبد العزيز" في الخارج.

من أين أتت فكرة مشاركتكن في البرنامج؟

أليس: الفكرة انطلقت منذ عام ونصف بالـ "المدونة الخاصة بي، ولم يكن في بالي أنني سأصل إلى التلفزيون من خلاله، وكنت أقوم بدعايات على مدونتي، ومن خلال المدونة فتحت لي أبواب كثيرة. وتتابع: نحن كثلاث فتيات نؤثر في بعضنا البعض من دون أن نشعر بذلك، فحتى الأصحاب تراهم يتأثرون ببعضهم البعض؛ فما تحبه نادين أحبّه، وبالطبع هناك قصص نختلف فيها، لكننا نتفق أكثر مما نختلف.

ما هي الفكرة الأساسية التي يقوم عليها البرنامج؟

فرح: هو برنامج "reality show" سبق وطبّق مع شقيقات بحرينيات بعنوان "حياة خوات". وقد رأينا نمط البرنامج وأحببناه جداً (تتدخل أليس): "نريد التركيز على نقطة معيّنة وهي: قبل أن نبدأ بالـ"reality show" كان لديّ المدوّنة، وأصبحنا شهيرات في لبنان، وأحبّوا فكرة أننا نملك نفس الإحساس والاتجاه لناحية عشقنا للموضة والأزياء، كما نحبّ أن نخرج من الإطار التقليدي حولنا لنكون مختلفات، ولنُري العالم ما هو جديد وغريب. ولن يكون التركيز فقط على الأزياء والجمال، بل سيتعدّى ذلك إلى طموح كلّ فتاة".

ما رسالة البرنامج الأساسية؟

نادين: الرسالة الأساسية ستظهر على التلفاز، ولكن يمكننا أن نقول إن الرسالة ستكون هو أننا سنظهر للعالم أنّ المرأة اللبنانية ليست فقط هي التي تحبّ أن تهتمّ بنفسها وأزيائها وجمالها، بل هي الفتاة الناجحة في حياتها، والتي ليست بحاجة إلى أن تعتمد على أحد، إذ يمكنها أن تحقق كلّ ما تريده بمفردها.

كم سيكون عدد حلقات البرنامج؟

فرح: سيكون مكوّناً من 16 حلقة، وكلّ موسم يحمل عدداً من الحلقات.

أتتوقعين أن يكون التركيز في البرنامج على حياتكن الإنسانية أم على أزيائكن وجمالكن فحسب؟

فرح: بالطبع، سيكون هناك تركيز على مواضيع إنسانية سنقوم بها، حيث سنقدّم مساعدات، ثمّ يتمّ الكشف عنها خلال عرض البرنامج.

هل سيكون هناك قناة خاصّة بالبرنامج؟

نادين: لا، بل سيكون في كلّ يوم جمعة حلقة تختصر ما حصل معنا، وما قمنا به.

هل تتوقعن النجاح لهذا البرنامج، برغم النقد الذي من الممكن أن يواجهه؟

فرح: النقد هو الذي يجعل البرنامج ينجح، وبالطبع سننجح، فالعالم العربيّ يحبّ برامج كهذه.

الأهل لم يعارضوا مشاركتكن في بداية الأمر؟

في بداية الأمر شعروا بالخوف بعض الشيء، ولكن في النهاية هم يريدون أن يروننا سعداء. وقد توافقنا في النهاية على البدء بالأمر.

هل تتوقّعن شهرة عربية مثل "آل كردشيان"؟

نادين: غايتنا ليست الشهرة، لأننا من قبلُ شهيرات.

لكن لا أحد يكره الشهرة؟

أليس: بالطبع، ولكن قبل الدخول في عالم "تلفزيون الواقع" كانت الناس تتابعنا عبر إنستغرام، والهدف إيصال رسالة أنّ لبنان "باريس الشرق".

وتابعت أليس: "نحن أتينا كي نكمل حياتنا على التلفزيون".

هل سيظهر حبيب أحد منكن على التلفزيون؟

أليس: كلّ هذه الأمور ستتكشّف تباعاً خلال عرض البرنامج.

هل لديكن طموح للتمثيل؟

فرح: ولا مرة فكّرنا في الأمر، ولكن إذا عرض علينا الأمر فسندرس الفكرة.

بماذا تشبهن كيم كردشيان؟ وبماذا تختلفن عنها؟

أليس: نحبّها ونشبه كيم قليلاً بالشعر الطويل واللوك، ولكن ثقافتها تختلف عنا.

ما الذي تستبعدون القيام به؟

فرح: جلسات التصوير التي يقوم بها آل كردشيان...فنحن لا يمكننا القيام بها، وكلّ شيء لا يتقبّله عالمنا العربي، مثل القيام بالتصوير بالثياب الداخلية.

هل بسبب المحطّة التي ستعرض البرنامج في الخليج؟

(تتدخل نادين) أنا أقوم بجلسات تصوير منذ عمر 17 عاماً، ولا مرة قمت بتصوير الملابس الداخلية.

تابعوا الحوار كاملاً مع الشقيقات الثلاث قريباً في مجلة "سيدتي"

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