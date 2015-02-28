أخبار عاجلة

مصدر: ‏‫بدء التحقيق مع عددٍ من أفراد الشرطة لهروب مسجل من قسم شرطة النزهة -
وزير الداخلية لنظرائه العرب: يد الإرهاب سترتد على الدول التي دعمت وجوده -
الإدارية تنفي إصدار تصاريح بانتهاء التحقيقات في واقعة نقل تمثال رمسيس بالمطرية -
صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

طلاق إنغريد مايكلسون وغريغ لسويل بعد زواج 4 سنوات

Google+ Print

السبت 28-02-2015 16:36

انفصلت المغنية الأمريكية Ingrid Michaelson عن زوجها الموسيقي والمنتج Greg Laswell، بعد زواج استمر 4 سنوات.
Michaelson البالغة من العمر 35 عاماً أكدت في حديث لصحيفة People أنها وLaswell، الذي يكبرها بـ 5 سنوات، قد فكّرا مليّاً قبل اتخاذ قرار الطلاق، كما اتفقا على أن يحافظا على المودّة والاحترام المتبادل بينهما حتى اللحظة الأخيرة.
وتمنّت Ingrid على الوسائل الإعلامية والمتتبعين منحها بعض الخصوصية في هذه اللحظات الحسّاسة التي تمرّ بها هي وطليقها.
وقد أكد مصدر مقرّب من الطرفين للصحيفة نفسها، بأنّ النجمين افترقا منذ عدة أشهر، لكنهما تريّثا في الإعلان عن ذلك، لأنّ مسألة الطلاق الرسميّ لم تكن محسومة.
يُشار إلى أنّ Ingrid Michaelson و Greg Laswell دخلا في علاقة عاطفية عام 2010، وفي آب 2011 تزوّجا، وأقاما احتفال زفاف بسيط في ولاية Maine.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي