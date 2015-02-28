طلاق إنغريد مايكلسون وغريغ لسويل بعد زواج 4 سنوات

انفصلت المغنية الأمريكية Ingrid Michaelson عن زوجها الموسيقي والمنتج Greg Laswell، بعد زواج استمر 4 سنوات.

Michaelson البالغة من العمر 35 عاماً أكدت في حديث لصحيفة People أنها وLaswell، الذي يكبرها بـ 5 سنوات، قد فكّرا مليّاً قبل اتخاذ قرار الطلاق، كما اتفقا على أن يحافظا على المودّة والاحترام المتبادل بينهما حتى اللحظة الأخيرة.

وتمنّت Ingrid على الوسائل الإعلامية والمتتبعين منحها بعض الخصوصية في هذه اللحظات الحسّاسة التي تمرّ بها هي وطليقها.

وقد أكد مصدر مقرّب من الطرفين للصحيفة نفسها، بأنّ النجمين افترقا منذ عدة أشهر، لكنهما تريّثا في الإعلان عن ذلك، لأنّ مسألة الطلاق الرسميّ لم تكن محسومة.

يُشار إلى أنّ Ingrid Michaelson و Greg Laswell دخلا في علاقة عاطفية عام 2010، وفي آب 2011 تزوّجا، وأقاما احتفال زفاف بسيط في ولاية Maine.

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