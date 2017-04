بالصور: نجوم العالم في أوّل مشاركة لهم بحفل الـ Grammy Awards

ممّا لا شك فيه، أنّ حفل توزيع جوائز الـ Grammy Awards السنوي هو من أهمّ الأحداث التي تشهدها هوليوود، حيث أنّ أبرز وألمع نجوم العالم يشاركون فيه...وفي كلّ عام، يطلّ علينا النجوم بإطلالات مختلفة، ويتنافسون على الأكثرأناقةً وجمالاً.

هكذا بدا النجوم في أوّل مشاركة لهم في حفل توزيع جوائز الـ Grammy Awards:

Katy Perry: مغنية الـ Firework تألقت بفستان زهري قصير خلال مشاركتها في حفل توزع جوائز الـ Grammys للمرّة الأولى عام 2009.

Justin Bieber: ترشح للفوز بجائزة الـ Grammy للمرّة الأولى في الـ 2011.

فريق N Sync: شارك في حفل الـ Grammy للمرّة الأولى عام 2000.

فريق Destiny's Child الذي ضمّ Kelly Rowland و Beyonce و Michelle Williams فاز بجائزة الـ Grammy للمرّة الأولى عام 2000 عن أغنية Say My Name.

المغنّي الأمريكي John Legend: فاز سنة 2005 بأول جائزة Grammy عن فئة أفضل فنان صاعد.

مغنية الراب Iggy Azalea: ظهرت العام الماضي لأوّل مرّة في حفل الـ Grammy Awards.

المغنّي والكاتب الإنجليزي Sam Smith: بالرغم من مسيرته الطويلة في هذا المجال، إلا أنّه لم يشارك في حفل الـ Grammy إلا في العام الماضي للمرّة الأولى.

النجمة العالميّة Rihanna: المرّة الأولى التي شاركت فيها في هذا الحفل السنوي الضخم كانت عام 2007 أي منذ 8 سنوات.

الفنان Bruno Mars: فاز عام 2011 في أوّل جائزة Grammy عن أغنيته Just The Way You Are التي حققت نجاحاً باهراً حينها.

النجمة Lady Gaga: أطلت للمرّة الأولى في حفل الـ Grammy Awards عام 2010، وكعادتها ظهرت بثياب غريبة ولافتة...

Kanye West: مغنّي الراب العالمي حاز على أوّل جائزة Grammy سنة 2004.

Alicia Keys: شاركت عام 2002 للمرّة الأولى في فعاليات هذا الحفل.

النجمة العالمية Taylor Swift: شاركت في الـ 2008 للمرّة الأولى في حفل توزيع جوائز الـ Grammys، وتألقت حينها بفستان بنفسجي طويل.

المغنية العالميّة Britney Spears: شاركت لأوّل مرة في حفل الـ Grammy Awards سنة 2000، إلا أنّ أوّل جائزة حصلت عليها كانت عام 2005.

Christina Aguilera: فازت للمرّة الأولى بهذه الجائزة عام 2000 عن فئة أفضل فنّانة صاعدة.

Kelly Clarkson نجمة American Idol: فازت بأوّل جائزة Grammy في الـ 2005.

Adele: فازت بجائزة الـ Grammy للمرّة الأولى سنة 2009.

Eminem: أوّل جائزة Grammy حصل عليها كانت في الـ 1999.

النجمة Celine Dion: في الـ 1993، فازت بأوّل جائزة Grammy لها.

Nicki Minaj: شاركت في هذا الحفل للمرّة الأولى عام 2011.

