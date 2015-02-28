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الاثنين.. مديرية أمن أسوان تقيم سرادق عزاء فى وفاة رئيس مباحث إدفو

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الاثنين.. مديرية أمن أسوان تقيم سرادق عزاء فى وفاة رئيس مباحث إدفو الاثنين.. مديرية أمن أسوان تقيم سرادق عزاء فى وفاة رئيس مباحث إدفو
ينظم مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، مساء الاثنين المقبل، سرادق عزاء فى وفاة الرائد شريف كمال عتمان رئيس مباحث مركز شرطة إدفو، والمجند علاء عبد الحميد محمد، والمجند بدرى عبد الحكيم عبد الوهاب، من قوة مباحث مركز شرطة إدفو، والذين لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة شرطة أثناء عودتهم من مديرية أمن أسوان فى طريقهم إلى مدينة إدفو، على الطريق الصحراوى "أسوان – القاهرة" أمام منطقة الكرابلة.

وأوضح العقيد محمد عبد اللاه، رئيس فرع البحث شمال أسوان، أن العزاء يقام داخل استاد إدفو الرياضى، ومن المقرر أن يحضره اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، وعدد من قيادات وضباط مديرية أمن أسوان.

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