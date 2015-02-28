تفاقم أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز فى عدة مناطق بالإسكندرية

واصلت أزمة أنابيب البوتاجاز، تفاقمها فى أطراف محافظة الإسكندرية، حيث عادت الطوابير أمام مستودعات أنابيب البوتاجاز للظهور مرة أخرى، خاصة بمناطق (المندرة والمعمورة البلد وأبو قير وخورشيد)، وفى غرب الإسكندرية.

ويشتكى الأهالى من ارتفاع سعر أنابيب البوتاجاز، حيث تراوحت ما بين 30 إلى 50 جنيهاً، مؤكدين أن الأزمة عادت للظهور مرة أخرى منذ بداية موجة الطقس السيئ الذى ضرب البلاد مؤخراً، موضحين أن حصة الأنابيب بالمستودعات لا تكفى احتياجات المواطنين.

من جانبه، قال مبارك عبد الرحمن، وكيل مدرية التموين بالإسكندرية، أن الأزمة حدثت فى الأيام الماضية وقت تعرض المحافظة لموجة الطقس البارد، موضحاً أن الأزمة تنتج من نقص الوارد من الغاز الطبيعى بعد إغلاق ميناء الإسكندرية لسوء حالة الطقس.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الإسكندرية تخطت الأزمة بنسبة 70%، حيث وصل العجز لـ30% فقط فى بعض المناطق على أطراف المحافظة.

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