انسحاب مرشح من الانتخابات بالوادى الجديد لعدم قدرته على خدمة أهل دائرته

أعلن المرشح حمدى محمد سيد سيدهم، المرشح المستقل عن دائرة الداخلة الانتخابية بالوادى الجديد، انسحابه من سباق الانتخابات البرلمانية بمجلس النواب بعد قبول أوراق ترشحه لينخفض عدد المرشحين على مستوى دائرتى المحافظة إلى 43 مرشحًا.

وبرر المرشح أسباب انسحابه من الانتخابات على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، لأنه شعر بأنه لن يستطيع تقديم خدمات لأهل دائرته، نظرا لظروف البلد الاقتصادية وتحقيق أمل كل شاب بتوفير فرصة عمل أو تقديم خدمات صحية وتوفير إسعاف طائر للداخلة وخدمات تعليمية وإسكان وإنشاء طريق تنيدة منفلوط، وهذا من الصعب حاليا وهم يريدون أشخاصًا مهمتهم الموافقة على قوانين وتشريعات تخدم الحكومة وليس المواطن.

وأكد خلال بيانه أنه رجل لا يحب أن يعد ولا يوفى ولن ينافق من أجل منصب أو جاه، ولكن يتمنى من الله أن يحسن خاتمته بالأعمال الصالحة، والمشاركة فى أى عمل خيرى دون مقابل لوجه الله تعالى، وليس كمثل من نرى وجوههم أثناء الانتخابات فقط، وما أكثر وعودهم المزيفة وترك المجال لمنافسه.

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