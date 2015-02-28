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محافظ البحيرة يزور مصابى تفجيرات ليبيا

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محافظ البحيرة يزور مصابى تفجيرات ليبيا محافظ البحيرة يزور مصابى تفجيرات ليبيا
وجه الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاج والأدوية اللازمة للشقيقين جمعة وسالم عبدالمجيد عبدالرازق العزومى، حتى تماثلهما للشفاء التام كما قرر صرف مساعدة مالية لهما من المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمستشفى المعهد الطبى القومى بدمنهور، حيث يتلقى الشقيقان العلاج من إصابتهما فى حادث التفجير الإرهابى، الذى وقع بمنطقة القبة فى ليبيا وتم نقلهما بالتنسيق بين الإسعاف الليبى وهيئة الإسعاف المصرية إلى مدينة دمنهور لاستكمال العلاج.

يذكر أن الشقيقين من أبناء قرية الرزيمات التابعة للكوم الأخضر بمركز حوش عيسى، وكانا يعملان بليبيا منذ فترة.
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