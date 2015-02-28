محافظ الأقصر يلتقى سائقى سيارات الأجرة "الكابود" لبحث حل مشكلاتهم

أمر محمد بدر، محافظ الأقصر، بحصر جميع سيارات "الكابود" بمركزى إسنا وأرمنت، والتى يصل عددها إلى 1700 سيارة لدراسة إيجاد وسيلة تمويلية عن طريق المحافظة بالاشتراك مع إحدى الجهات المانحة حتى يتم التقسيط لشراء سيارات جديدة على فترة زمنية طويلة المدى وبسعر فائدة بسيطة.

كما قرر المحافظ فتح باب الترخيص لمن يرغب من السائقين فى تحويل سياراتهم من "كابود" إلى سيارات جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الأقصر، مساء اليوم السبت، بسائقى سيارات الأجرة بمركز إسنا، بعدما أعلنوا عن دخولهم يوم الأحد، فى إضراب مفتوح عن العمل، لحين إلغاء قرار محافظ الأقصر السابق الذى نص على إلزام ملاك سيارات السرفيس الكبود باستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة، مؤكدين أنهم لا يعارضون القرار لكن يرفضون الطريقة التى تريد المحافظة الآن تنفيذه بها، والتى لا تتضمن أى مراعاة للبعد الاجتماعى لأصحاب السيارات البالغ عددها نحو ألفى سيارة، أو النظر للحالة الاقتصادية لأصحابها أو تقديم مساعدات أو دعم لهم على غرار ما فعلته الدولة مع سائقى السرفيس بمحافظات القاهرة والوجه البحرى.

وفور ووصول شكوى السائقين لمحافظ الأقصر، توجه صباح اليوم إلى مركز إسنا وبادر بعقد لقاء معهم، للوصول إلى حل لمشكلاتهم.

وخلال اللقاء أكد المحافظ أن تغيير وسيلة النقل من السيارات الكابود إلى سيارات حديثة امر سيساهم فى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.