محافظ الأقصر يلتقى سائقى سيارات الأجرة "الكابود" لبحث حل مشكلاتهم

كما قرر المحافظ فتح باب الترخيص لمن يرغب من السائقين فى تحويل سياراتهم من "كابود" إلى سيارات جديدة.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ الأقصر، مساء اليوم السبت، بسائقى سيارات الأجرة بمركز إسنا، بعدما أعلنوا عن دخولهم يوم الأحد، فى إضراب مفتوح عن العمل، لحين إلغاء قرار محافظ الأقصر السابق الذى نص على إلزام ملاك سيارات السرفيس الكبود باستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة، مؤكدين أنهم لا يعارضون القرار لكن يرفضون الطريقة التى تريد المحافظة الآن تنفيذه بها، والتى لا تتضمن أى مراعاة للبعد الاجتماعى لأصحاب السيارات البالغ عددها نحو ألفى سيارة، أو النظر للحالة الاقتصادية لأصحابها أو تقديم مساعدات أو دعم لهم على غرار ما فعلته الدولة مع سائقى السرفيس بمحافظات القاهرة والوجه البحرى.
وفور ووصول شكوى السائقين لمحافظ الأقصر، توجه صباح اليوم إلى مركز إسنا وبادر بعقد لقاء معهم، للوصول إلى حل لمشكلاتهم.
وخلال اللقاء أكد المحافظ أن تغيير وسيلة النقل من السيارات الكابود إلى سيارات حديثة امر سيساهم فى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.