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محافظ البحيرة: مقرات بمجالس المدن لتيسير إجراءات تمويل مشروعات الشباب

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محافظ البحيرة: مقرات بمجالس المدن لتيسير إجراءات تمويل مشروعات الشباب محافظ البحيرة: مقرات بمجالس المدن لتيسير إجراءات تمويل مشروعات الشباب
أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بتدبير أماكن داخل كل وحدة محلية أو بالقرب منها وتجهيزها خلال أسبوع لتكون مقرات مناسبة لممثلى أفرع البنوك المصرية العاملة بنطاق المحافظة وممثلى إدارة الاستثمار، وذلك بهدف إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة وتيسير إجراءات تمويل مشروعات الشباب الصغيرة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم برؤساء الوحدات المحلية بحضور المهندسة -نادية عبده نائب المحافظ ومحمد الصيرة السكرتير العام والمهندس - فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد.

ووجه المحافظ بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتنفيذ برنامج وخطة مرور دورية على المشروعات الاستثمارية المنفذة بنطاق مراكزهم وقراهم فى قطاعات الطرق والرصف والنظافة والخبز والغاز وكافة المرافق التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وكذلك تفعيل دور نواب مجالس المدن وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية مع التأكيد على أهمية التواصل بالمواطنين للوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم والعمل على تلبيتها مع تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

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مصر 365