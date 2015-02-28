ضبط فتاتين أثناء ممارستهما الدعارة وحيازتهما هيروين وحشيش بفندق شهير فى القاهرة

تمكن رجال مباحث آداب شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء مصطفى سلامة، من ضبط فتاتين تمارسان الدعارة مع اثنين من دول الخليج وبحوزتهم مخدرات وهروين داخل أحد الفنادق الشهيرة بوسط القاهرة، وذلك تحت إشراف اللواء علاء السباعى مدير المباحث.

بداية الواقعة بتلقى العقيد أحمد كشك رئيس مباحث آداب شرطة السياحة والآثار إخطارا بوجود فتاتين داخل غرفة نزيل فى الفندق فداهمتها قوة ضمت المقدم وليد بدر والمقدم أيمن حسن والرائد هيثم صقر والرائد أحمد نجم والرائد محمد الجوهرى والرائد محمد الفولى رجال مباحث الآداب بشرطة السياحة وضبطتها، وتبين أنها " نورا.م " 21 سنة مقيمة بالمعادى أثناء ممارستها الجنس مع راغب متعة بحرينى الجنسية مقيم بالفندق، كما ضبطت "منيرة.ع" 21 سنة مقيمة المقطم أثناء تواجدها مع المتهمة الأولى وبصحبتها رجل سعودى الجنسية وبحوزتهم حشيش وهروين وخمور وهواتف بها مقاطع وصور فاضحة.

باعتراف المتهمين تحرر لهم المحضر اللازم وأحالتهم إلى نيابة بولاق أبو العلا فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.