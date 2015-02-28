أخبار عاجلة

مصدر: ‏‫بدء التحقيق مع عددٍ من أفراد الشرطة لهروب مسجل من قسم شرطة النزهة -
وزير الداخلية لنظرائه العرب: يد الإرهاب سترتد على الدول التي دعمت وجوده -
الإدارية تنفي إصدار تصاريح بانتهاء التحقيقات في واقعة نقل تمثال رمسيس بالمطرية -
صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط فتاتين أثناء ممارستهما الدعارة وحيازتهما هيروين وحشيش بفندق شهير فى القاهرة

Google+ Print
ضبط فتاتين أثناء ممارستهما الدعارة وحيازتهما هيروين وحشيش بفندق شهير فى القاهرة ضبط فتاتين أثناء ممارستهما الدعارة وحيازتهما هيروين وحشيش بفندق شهير فى القاهرة
تمكن رجال مباحث آداب شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء مصطفى سلامة، من ضبط فتاتين تمارسان الدعارة مع اثنين من دول الخليج وبحوزتهم مخدرات وهروين داخل أحد الفنادق الشهيرة بوسط القاهرة، وذلك تحت إشراف اللواء علاء السباعى مدير المباحث.

بداية الواقعة بتلقى العقيد أحمد كشك رئيس مباحث آداب شرطة السياحة والآثار إخطارا بوجود فتاتين داخل غرفة نزيل فى الفندق فداهمتها قوة ضمت المقدم وليد بدر والمقدم أيمن حسن والرائد هيثم صقر والرائد أحمد نجم والرائد محمد الجوهرى والرائد محمد الفولى رجال مباحث الآداب بشرطة السياحة وضبطتها، وتبين أنها " نورا.م " 21 سنة مقيمة بالمعادى أثناء ممارستها الجنس مع راغب متعة بحرينى الجنسية مقيم بالفندق، كما ضبطت "منيرة.ع" 21 سنة مقيمة المقطم أثناء تواجدها مع المتهمة الأولى وبصحبتها رجل سعودى الجنسية وبحوزتهم حشيش وهروين وخمور وهواتف بها مقاطع وصور فاضحة.

باعتراف المتهمين تحرر لهم المحضر اللازم وأحالتهم إلى نيابة بولاق أبو العلا فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365