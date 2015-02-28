ضبط 3 عاطلين سرقوا أموالا وعقاقير من صيدلية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عاطلين متهمين بسرقة إحدى الصيدليات فى مركز المحمودية بالبحيرة، وإحالتهم إلى جهة التحقيق.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين أن "نادية ع"- صيدلانية - اكتشفت سرقة كمية من العقاقير الطبية ومبلغ من الصيدلية الخاصة بها فى قرية كوم النصر بمركز المحمودية.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث إلى أن مرتكبى الواقعة كلا من "رضا م.ا" - 35 سنة سائق مقيم فى مركز دمنهور، وسابق اتهامه فى القضية رقم 12201/2014 جنح مركز شرطة دمنهور (إيصال أمانة) ومطلوب ضبطه على ذمة 3 قضايا آخرها برقم 21354/2014 جنح مركز دمنهور "تبديد"، المحكوم عليه فيها بالحبس الغيابى 6 سنوات وكفالة 500 جنيه- و"شريف .ع.ع" - 34 سنة عاطل مقيم كوم النصر مركز المحمودية ومطلوب ضبطه فى القضية 18727/2012 جنح مركز المحمودية "تبديد" المحكوم عليه فيها بالحبس ثلاث سنوات وكفالة 1000 جنيه- و"أحمد .م" - 20 سنة عاطل.

بمداهمتهم ألقت الضرطة القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق كسر أقفال الصيدلية ليلا وبإرشادهم ضبطت العقاقير الطبية المبلغ بسرقتها و16655 جنيه وبعرضها على المجنى عليها تعرفت عليها واتهمتهم بالسرقة، فتحرر لهم المحضر رقم 2094/2015 جنح مركز شرطة المحمودية وعرضهم على النيابة العامة.