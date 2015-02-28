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التدخين أهم أسباب تأخر الإنجاب

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التدخين أهم أسباب تأخر الإنجاب التدخين أهم أسباب تأخر الإنجاب
تأخر الإنجاب مشكلة لها العديد من الأسباب العضوية لدى الزوج أو الزوجة، تدخين أحد الزوجين من أهم أسباب تأخر الإنجاب لسنوات طويلة، على الرغم من سلامة فحوصات وتحاليل كل منهما.

ويؤكد الدكتور حامد عبد الله أستاذ أمراض الذكورة والجلدية بطب القاهرة، أن التدخين من أهم أسباب تأخر الإنجاب، وإهمال الزوجين للإقلاع عنه قد يكلفهما سنوات من البحث عن الإنجاب دون جدوى.

التدخين والصحة الإنجابية


>وتكمن المشكلة فى تأثير التدخين على الصحة العامة للرجل والمرأة، وعلى صحتهما الإنجابية بشكل خاص، ونخص بالحديث التدخين وتأثيره على الرجل وقدرته الجنسية والإنجابية، والتى تتأثر بشكل كبير بدخان السجائر المستنشق فتتأثر كمية وعدد الحيوانات المنوية، فقد يطلق المدخن عددًا كبيرًا من ملايين الحيوانات المنوية، وبسبب التدخين يتشوه معظمها، فتصبح البقية غير قادرة على اختراق بويضات المرأة فلا يحدث الحمل.

التدخين يؤخر الإنجاب


>وينصح حامد، بضرورة امتناع الرجل المدخن تدريجيًا عن التدخين، إذا أراد الإنجاب، فيقلل عدد السجائر المستهلكة يوميًا إلى النصف فالربع حتى يتخلص من تلك العادة نهائيًا.

وأوضح أن التدخين سبب رئيسى فى تأثر الخصيتين – مصنع إنتاج الحيوانات المنوية – وإحداث خلل فى درجة حرارتهما وقدرتهما فتقل عدد الحيوانات الناتجة، ويتشوه 75% منها، وإنتاج نوعيات مشوهة غير قادرة على اختراق البويضة، كالحيوان المنوى بأكثر من ذيل، أو برأسين وهكذا.

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